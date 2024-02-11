قرار جمهوري.. تعيين عصام خليل نائبًا بمجلس الشيوخ.. والحزب يشكر الرئيس

كتب- مصراوي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، نائبًا بمجلس الشيوخ، بدلًا من النائب السابق سامح عاشور.

ووجه حزب المصريين الأحرار، رئيسًا وقيادات وأعضاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهوريه، لإصدار قرار جمهوري بتعيين رئيس الحزب، بمجلس الشيوخ المصري.

وقال حزب المصريين الأحرار، في بيان: ثقة الرئيس الغالية نبراس على رؤوسنا، وندعو الله أن يوفقنا لخدمة بلادنا تحت القيادة السياسية الرشيدة.

وأكد حزب المصريين الأحرار، أن جميع أعضاء الحزب جنودًا أمناء على خدمة الوطن في كل موقع وتحت أي ظروف حريصين على سلامة واستقرار البلاد ورخاء الشعب.