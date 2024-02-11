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البرلمان يوافق على إعفاء كامل لهؤلاء المسنين من تكاليف الإقامة بمؤسسات الرعاية -تفاصيل

02:59 م الأحد 11 فبراير 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة (12) من مشروع قانون حقوق المسنين، والمتعلقة بإعفاء المسن من تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية.

وجاء نص المادة كالتالي:

يعفى المسن الأولى بالرعاية، الذي ليس لديه مكلف بالرعاية، من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.

ويحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروجه؛ سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يسلم إلى مَن يتولى رعايته؛ وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مجلس النواب المسنين مؤسسات الرعاية

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