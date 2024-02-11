إعلان

BBC

عزبة الهجانة.. ننشر كشوف تعويضات نزع الملكية بمدينة الأمل

12:01 م الأحد 11 فبراير 2024
  • عرض 4 صورة
    تعويضات نزع الملكية
  • عرض 4 صورة
    تعويضات نزع الملكية
  • عرض 4 صورة
    تعويضات نزع الملكية
  • عرض 4 صورة
    تعويضات نزع الملكية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أعلن حي شرق مدينة نصر، كشوف تعويضات نزع الملكية للمواطنين الذين شملتهم أعمال الحصر في منطقة مدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقًا".

وتضمنت الكشوف المعلنة من قبل الحي، قيمة التعويضات المادية عن حصر الوحدات السكنية والمحلات التجارية البديلة بمدينة الأمل.

وأشار حي شرق مدينة نصر إلى بدء صرف التعويضات للمستحقين بحسب الكشوف اعتبارًا من يوم الخميس 8 فبراير 2024 بمكتب بريد الحي العاشر.

اقرأ أيضا:

الطقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال والأتربة والعظمى بالقاهرة 23 درجة

بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون حقوق المسنين

انخفاض تدريجي وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

ملكات مصر.. "مريت نيت" أول ملكة في العالم ومبتكرة نظام التداول السلمي للسلطة

30 يومًا على رمضان.. الصحة تنشر 5 نصائح مهمة

مدينة الأمل تعويضات نزع الملكية عزبة الهجانة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

انخفاض تدريجي وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
عاجل - تراجع كبير بسعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات