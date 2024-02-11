30 يومًا على رمضان.. الصحة تنشر 5 نصائح مهمة

كتب - أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح المهمة في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، بعد 30 يومًا من الآن.

وقالت الوزارة في منشور توعوي: "استعد للشهر الفضيل باتباع 5 عادات صحية"، محددة تلك العادات في:

* اقلع عن التدخين

* قلل من شرب المنبهات كالشاي والقهوة

* قلل من شرب المشروبات الغازية والعصائر المعلبة

* قلل من تناول الحلويات

* اعتمد نظامًا صحياً غنياً بالخضروات والفواكه

وبدأ العد التنازلي لشهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريا 2024 ميلاديا، حيث تشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يوماً.