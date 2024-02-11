سؤال برلماني للحكومة بشأن معايير حذف وإضافة مستحقي معاش تكافل وكرامة



كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بسؤال موجه إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حول معايير الحذف والإضافة لمستحقي معاش تكافل وكرامة، لما تردد عن شكاوي من بعض المواطنين في عدم تطبيق تلك المعايير مما تسبب في معاناة أسر مستحقة لهذا المعاش.

واكد عبدالعزيز في طلب الإحاطة أنه ولما كانت مبادرة تكافل وكرامة مبادرة رئاسية هدفها حماية الفئات الأكثر احتياجا ومساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية اتقدم بهذا السؤال للوقوف على ما تقوم به الوزراة لمعالجة هذه الشكاوي وذلك في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب على آداء الحكومة.