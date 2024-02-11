عضو شركات السياحة يكشف تأثير سعر صرف الريال على أسعار عمرة رمضان

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن أسعار برامج عمرة شهر رمضان سيتوقف على ارتفاع وانخفاض سعر صرف الريال السعودي.

وأضاف "وحيد"، لــ"مصراوي"، أنه بدءًا من الأسبوع القادم ينتهي التقديم لرحلات شهر شعبان، ويبدأ التقدم لرحلات شهر رمضان 1445 هـ.

وكان عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، قد أكد أن أسعار الحج السياحي ثابتة منذ عام 2015 ولم تتغير.

وأضاف "عجلان" لمصراوي، أن الاختلاف بين أسعار الحج السياحي تتمثل في فرق العملة بين الريال السعودي والجنيه المصري فقط.

وأكد، عضو غرفة شركات السياحة، أن الريال السعودي، هو عامل تحديد أسعار الحج السياحي منذ عام 2015، والمواطن يقوم بالدفع وفقًا لسعر الريال.

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