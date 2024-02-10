إعلان

BBC

الغرفة التجارية: المستوردون أكبر الفئات المتضررة من السوق السوداء للدولار

11:54 م السبت 10 فبراير 2024

الدولار

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- حسن مرسي:
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أكثر فئة تضررت من السوق السوداء للدولار هم المستوردين للمنتجات تامة الصنع.

أوضح بشاي، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن تراجع الأسعار نسبيًا جاء بعد تقليل الطلب على الحصول على الدولار من السوق السوداء.

وأشار إلى أن المستوردين فئتان، أولهما المستوردين للمنتجات تامة الصنع وهم في طابور الاعتمادات وتدبير العملة من البنك المركزي على مدار عام ونصف، ودورة رأس المال الخاصة بهم شبة مشلولة، والأخر هو المستورد للسلع والأكل والغذاء والمواد الخام الخاصة بالإنتاج يتم تدبير لهم العملة الصعبة من البنك المركزي.

السوق السوداء الدولار المستوردون متى بشاي

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد يكتب.. سيناءُ في مؤامرة "زاوية الحَلبة"..!
ماذا نعرف عن مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي حتى الآن؟
دار الإفتاء تعلن غدًا أول أيام شهر شعبان لعام 1445هـ
* سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات
* رمضان 2024.. الخريطة الكاملة لمسلسلات منصة "شاهد" (صور)