الغرفة التجارية: المستوردون أكبر الفئات المتضررة من السوق السوداء للدولار



كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أكثر فئة تضررت من السوق السوداء للدولار هم المستوردين للمنتجات تامة الصنع.

أوضح بشاي، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن تراجع الأسعار نسبيًا جاء بعد تقليل الطلب على الحصول على الدولار من السوق السوداء.

وأشار إلى أن المستوردين فئتان، أولهما المستوردين للمنتجات تامة الصنع وهم في طابور الاعتمادات وتدبير العملة من البنك المركزي على مدار عام ونصف، ودورة رأس المال الخاصة بهم شبة مشلولة، والأخر هو المستورد للسلع والأكل والغذاء والمواد الخام الخاصة بالإنتاج يتم تدبير لهم العملة الصعبة من البنك المركزي.