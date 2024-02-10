إعلان

BBC

"الوزراء": تحسين الأجور هدفه مجابهة التضخم وغير مرتبط بأي قرارات اقتصادية

11:47 م السبت 10 فبراير 2024

مجلس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتبت- داليا الظنيني:
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يجب الربط بين حزمة الرئيس للحماية الاجتماعية وزيادة الأجور بتعويم جديد للجنيه، موضحًا أن عملية الإصلاح الاقتصادي وعملية توفير الحماية الاجتماعية هي مطلب دائم، منوهًا بأن ردود الأفعال حيال هذه القرارات كانت واضحة.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السياسة النقدية من اختصاص البنك المركزي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على عملية إصلاح شاملة في الاقتصاد وتعمل أيضًا على جذب استثمارات أجنبية وتوفير موارد جديدة من العملة الأجنبية من أجل ضبط سعر الصرف.

وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص من الموضوعات المهمة، موضحًا أنه إذا لم يتم مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء سيتم مناقشته في اجتماع المجلس الأعلى للأجور، مؤكدًا أن القرارات التي وجه به الرئيس السيسي وحزمة الحماية الاجتماعية غرضها دعم قدرة المواطنين على مواجهة التضخم الحالي، منوهًا بأن مواجهة التضخم غير مقتصرة على زيادة أو رفع الأجور.

مجلس الوزراء تحسين الأجور الحد الأدنى للأجور

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد يكتب.. سيناءُ في مؤامرة "زاوية الحَلبة"..!
ماذا نعرف عن مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي حتى الآن؟
دار الإفتاء تعلن غدًا أول أيام شهر شعبان لعام 1445هـ
* سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات
* رمضان 2024.. الخريطة الكاملة لمسلسلات منصة "شاهد" (صور)