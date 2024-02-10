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BBC

فاروق الباز: دراسة ناسا حول تقلص حجم القمر لا تتعارض مع الدين

11:40 م السبت 10 فبراير 2024

فاروق الباز

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كتبت- داليا الظنيني:
عقب الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، على دراسة لوكالة ناسا تشير إلى تقلص حجم القمر، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة لا تتعارض مع الدين.

وأضاف "الباز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن حجم الكوكب يستمر كما هو رغم تعرضه لتغيرات، حيث إن بيئته الشكلية للقمر أو الكواكب أو الشمس لا تتغير.

وأوضح عالم الفضاء المصري، أن هناك توازن بين الشمس ومجموعة الكواكب والقمر، معلقا: "الدنيا ماشية كويسة وأي تغييرات تحدث على الكواكب لا تؤثر عليها".

فاروق الباز علماء الفضاء حجم القمر وكالة ناسا

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