"الوزراء" عن مشروع رأس الحكمة: مفاوضات جارية مع المستثمرين وإعلان التفاصيل قريبًا



كتب- حسن مرسي:

عقب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ما يتردد بشأن ما يطلق عليه مشروع رأس الحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن ما يثار على السوشيال ميديا بشأن أي مشروعات لم يعلن عنها مجلس الوزراء غير دقيق.

أشار المتحدث إلى أن مجلس الوزراء أصدر بيان يوم الخميس الماضي أكد خلاله على أنه تم تشكيل لجنة فنية وقانونية منوط بها دراسة العروض الاستثمارية التي من المقرر أن تدر موارد ضخم من النقد الأجنبي.

ولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك مفاوضات جارية تتم حاليا مع عدد من المستثمرين وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها، مؤكدا أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها الإعلان عن أي مشروعات جديدة.