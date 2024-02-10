برلماني: معبر رفح لم يغلق وتصريحات "بايدن" مرفوضة

كتب- نشأت علي:

أكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب أن العالم كله يعى الدور الكبير والتاريخي الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية مشيراً إلى أن العالم كله يعرف أن معبر رفح لم يغلق ومصر قامت بجهود كبيرة ليس فى ادخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين فى غزة فقد ولكن فى مساهمة مصر حكومة وشعباً فى هذه المساعدات حيث ساهمت مصر بنسبة 80 % من اجمالى هذه المساعدات.

وأعلن " أمين " فى بيان له أصدره اليوم رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكى جو بايدن حول معبر رفح مؤكداً أن مصر فتحت معبر رفح دون قيد أو شرط على مصراعيه 24 ساعة في 7 أيام بالأسبوع على مدار الشهور الماضية منذ أول دقيقة ولكن المشكلة أنه فنيا كان يتعذر إدخال المساعدات بسبب القصف الإسرائيلي على الجانب الآخر وضغطت مصر من أجل ذلك وتم اصلاح الطرق وإعادة سريان القوافل الغذائية لقطاع غزة .

مؤكداً أن مصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية برفض التهجير القسري وضرورة ايقاف آلة الحرب الإسرائيلية ودعم الفلسطينين في الحصول علي حقوقهم المشروعة كاملة لإقامة دولتهم المستقلة حتي حدود 67.

وقال النائب أشرف أمين : إن قادة العالم ومنهم الرئيس الأمريكي بايدن أشادوا بالمواقف التاريخية للرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية والتي رفض فيها بكل قوة تهجير الفلسطينيين وتفريغ قضيتهم بمواقف وطنية وقومية رفيعة المستوى مشيراً إلى استمرار دور الدولة المصرية في تقديم الدعم الكامل للأشقاء في غزة عبر المساعدات اليومية التي لم تتوقف لإنقاذ الوضع الإنساني منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد أحداث 7 اكتوبر الماضي.

وأكد النائب أشرف أمين أن دور مصر التاريخي منذ عام 1948 مستمر في دعم القضية الفلسطينية ولايحتاج الي تقييم أو تأويل من أحد وهدفه الرئيسى تحقيق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة مثمنا القضايا المهمة التى جاءت فى بيان رئاسة الجمهورية الواضح والحاسم تجاه دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية