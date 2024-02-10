حدث في 8 ساعات| حقيقة تغيير مدة تخفيف الأحمال.. وقرارات عاجلة بشأن معارض أهلا رمضان

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استعداد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإطلاق معارض أهلا رمضان، ووزارة الهجرة تكشف حقيقة تحويل 20% من رواتب المصريين بالخارج.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

حقيقة تغيير مدة تخفيف الأحمال.. مصدر يكشف موقف استثناء المدارس

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تقليل مدة تخفيف الأحمال إلى ساعة بدلًا من ساعتين، مؤكدًا أن التحكم القومي للكهرباء لم يصدر أي تعليمات خاصة بتغيير مواعيد تخفيف الأحمال التي يبدأ تطبيقها من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

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الطقس غدا.. شبورة كثيفة ورياح وأتربة والبرودة شديدة ليلًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الأحد، ودرجات الحرارة على مختلف المناطق.

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موعد انطلاق معارض أهلا رمضان بالقاهرة والمحافظات

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإطلاق معارض أهلا رمضان 2024 اعتبارًا من 15 فبراير الحالي، على أن تستمر لمدة شهر.

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"الهجرة" تكشف حقيقة تحويل 20% من رواتب المصريين بالخارج وموقف أزمة جوازات الكويت

شهدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على مدار أسبوع كامل، نشاطا موسعا للوزيرة، السفيرة سها جندي، ما بين لقاءات وندوات وزيارات.

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شوادر وكميات إضافية من السكر.. قرارات عاجلة من "التموين" بشأن معارض "أهلا رمضان"

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع مديري مديريات التموين، أن معارض اهلا رمضان بالمحافظات سوف تفتح أبوابها أمام المواطنين في منتصف الشهرالجاري.

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