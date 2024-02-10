وكيل أفريقية النواب ردًا على تصريحات بايدن بشأن معبر رفح : "مزايدات مرفوضة"



كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن برفض مصر فتح معبر رفح لدخول المساعدات لقطاع غزة مؤكداً أنها إدعاءات كاذبة من دولة تدعم بكل قوة جيش الاحتلال الإسرائيلى في حربه ضد الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وقال "سليم"، إن العالم كله شاهد على الدور المهم والتاريخي لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم لدعم أهالي غزة بالمساعدات منذ بدء الاعتداءات الوحشية من سلطات الاحتلال الإسرائيلى يوم 7 اكتوبر من العام الماضى ضد الفلسطينيين وأطلقت مصر أكبر قافلة إنسانية انبهر بها العالم كله لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر موقفها واضح للجميع منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، ودائما منحازة لأهالي فلسطين.

وأعلن الدكتور محمد سليم رفضه وبشكل قاطع التقليل والمزايدة على الدور المصرى تجاه دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن المجتمع الدولى كان شاهداً على الموقف الحاسم لمصر عندما أصرت من قبل علي عدم السماح لاصحاب الجنسية الأمريكية بالعبور من معبر رفح إلا بعد دخول المساعدات لقطاع غزة، وكان موقف مصر واضح على مرآي ومسمع من العالم كله وهو ما نجحت فيه ودخلت المساعدات بسبب هذا الضغط المصري كما أن العالم كله كان شاهداً على الموقف القوى من الرئيس السيسى فى رفضه وبكل حسم لمخطط سلطات الاحتلال الاسرائيلى فى التهجير القسري للفلسطينيين من أجل ضرب القضية الفلسطينية فى مقتل وتصفيتها.

ووصف الدكتور محمد سليم البيان الصادر من رئاسة الجمهورية حول القضية الفلسطينية بالتاريخى والواضح والحاسم مؤكداً أن هذا البيان أكد للعالم كله استمرار مصر فى دورها الوطنى تجاه كل ما يتعلق من ملفات بشأن القضية الفلسطينية لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين حتى يتحقق حلمهم فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.