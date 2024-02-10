حقيقة تغيير مدة تخفيف الأحمال.. مصدر يكشف موقف استثناء المدارس

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تقليل مدة تخفيف الأحمال إلى ساعة بدلًا من ساعتين، مؤكدًا أن التحكم القومي للكهرباء لم يصدر أي تعليمات خاصة بتغيير مواعيد تخفيف الأحمال التي يبدأ تطبيقها من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أن الحديث عن استثناء المدارس والجامعات من خطة تخفيف الأحمال لا صحة له أيضا، حيث لم تصدر تعليمات خاصة بذلك.

وأشار إلى أن بعض شركات التوزيع تلجأ إلى حلول فردية فقط مع المناطق التي توجد بها مدارس بحيث يكون التخفيف بعد الساعة الثالثة عصرًا أي بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وشدد المصدر، على أنه حتى هذه اللحظة لم ترد أي تعليمات متعلقة باستثناء المدارس من خطة تخفيف الأحمال على الإطلاق، منوها بأن القرار من اختصاص مركز التحكم القومي للكهرباء الذي يقوم بإبلاغ شركات التوزيع بأي مستجدات أو متغيرات في تنفيذ خطة تخفيف الأحمال.