يضرون الاستثمار.. طلب إحاطة لمواجهة ظاهرة سماسرة الأراضي الصناعية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، بشأن انتشار السماسرة في توفير الأراضي الصناعية دون رقابة من الحكومة.

وقال عصام، في طلب الإحاطة، اليوم السبت: "رغم إعلان الحكومة قيامها بمحاربة ظاهرة السمسرة في الأراضي الصناعية؛ فإنها ما زالت تؤرق المستثمرين وتقف عقبة أمامهم في الحصول على الأراضي الصناعية، مما يؤثر سلبيًّا على القطاع الصناعي".

وأضاف النائب: "رغم الجهود المبذولة لتوفير الأراضي الصناعية وإنشاء مناطق صناعية جديدة؛ فإن سيطرة (سماسرة الأراضي) على معظم الأراضي التي تطرحها الحكومة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، باستخدام طرق ملتوية، لإخفاء كونهم سماسرة أراضٍ، حتى يحصلوا على الأرض، ثم يقومون بتسقيعها، وبيعها بعد ذلك بأسعار عالية، مما يتسبب في خلق سوق سوداء للأراضي بمجرد الإعلان عن أي طرح حكومي".

وتابع عضو مجلس النواب بأن من بين طرق هؤلاء السماسرة للحصول على الأراضي والسيطرة على العدد الأكبر من الوحدات المطروحة، تجنيد عدد من الشباب ومدهم بالأموال اللازمة للتقديم ضمن طلبات الحصول على أراضٍ صناعية، ويساعدونهم في الحصول على الأوراق المطلوبة ويدفعون لهم كل الرسوم، وعندما يحصل هؤلاء الشباب على الأراضي بالطريق الرسمي، يقوم الشباب بالتنازل عن الأراضي للسمسار مقابل مبلغ معين يتم الاتفاق عليه، وتتكرر هذه الحيلة مع كل طرح للأراضي، ثم يقومون بإعادة بيع الأراضي بأسعار أعلى لتحقيق أرباح سريعة وكبيرة.

وأضاف عصام: "وذلك بالإضافة إلى السماسرة الذين يعرضون مبالغ أكبر على الشباب صغار المستثمرين الذين يفوزون بالتخصيص؛ ليتنازلوا عنه لصالح السماسرة".

وتابع النائب: "تلك الظاهرة تضر بالقطاع الصناعي وتزيد من أعباء المستثمرين الجادين، الذين يسعون للحصول على قطع أراضٍ".

وطالب عضو النواب الحكومة بتوضيح دورها في مواجهة تلك الظاهرة وخطواتها الرقابية في هذا الشأن، خصوصًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق ووجه بالتأكد من عدم حدوث مثل تلك الظواهر السلبية.