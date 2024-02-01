نقيب الأطباء يكشف تفاصيل التعدي على طبيب المطرية التعليمي

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، تفاصيل التعدي على طبيب في مستشفى المطرية التعليمي.

وقال، نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "غير مقبول إطلاقا أي عنف ضد الأطباء في المستشفيات بأي دولة في العالم".

وأضاف: "الطبيب المعتدي عليه بمستشفى المطرية التعليمي حالته مستقرة الآن.. هذه الواقعة أسوأ من أي مرة لأن الاعتداء لم يكن بناء على إحساس بالتقصير لعلاج المريض لكن الاعتداء حدث أن تمريض الرعاية المركزة وطبيب الرعاية المركزة رفضوا دخول زوجة المعتدي أنها تزور والدتها في الرعاية في غير وقت الزيارة".

وأشار إلى أن المتهم اعتدى على الطبيب وسبب له كسر في الجمجمة، وتم عمل عملية تفريغ نزيف اللي في المخ.. الاعتداء على الأطباء والتمريض مسألة غير مقبولة تماما".