.. كيف تساهم الاستثمارات المتوقعة بتنمية رأس الحكمة في حلحلة أزمة سعر الصرف؟

كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة علياء المهدي، عميدة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، إن موقع مدينة رأس الحكمة من المواقع المميزة للاستثمار، ومن أفضل المناطق في البحر المتوسط، مشيرة إلى الاستثمار فيها سوف يساعد على ضخ عملة أجنبية لخزانة الدولة.

وأضافت المهدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الموارد الدولارية المتوقعة من الصفقة من شأنها أن تمنح البنك المركزي القدرة على إدارة سعر الصرف أكثر نجاحا.

وتابعت الدكتورة علياء المهدي، أن توافر الحصيلة من النقد الأجنبي سوف تسهل للقطاع المصرفي إدارة سعر الصرف، حتى لا تكون الدولة تحت الضغوطات بسبب ندرة الدولار، مشددة على أنه لن يكون هناك تطوير إلا بتشجيع القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي للاستتثمار في العدد من الفرص الجاذبة مثل موقع رأس الحكمة.