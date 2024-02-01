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BBC

خالد أبو بكر عن تطوير رأس الحكمة: بونبوناية الساحل ومياهها الأنقى في العالم

10:15 م الخميس 01 فبراير 2024

مدينة رأس الحكمة

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كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على تفاصيل تطوير مخطط مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالي، في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 والذي استهدف ضمن أولوياته التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمصر.

وقال أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه وفقًا للمصدر المسئول جار بالفعل التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريباً عن بدء تنمية المنطقة التي تبلغ مساحتها اكثر من 180 كم مربع.

وذكر مقدم "كل يوم": "لو الصحراء دي تم تعميرها، فهذا مكسب كبير، خاصة أننا هذه المنطقة المعروفة برأس الحكمة.. خيال علمي وبونبوناية الساحل الشمالي، والرمال والمياه هناك لو لفيت العالم كله لن تجد نقاء بهذا الشكل هذا المنتج عالمي ومحصلش قبل كدا"

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