شخصيات عامة وسياسية في عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

بدأ عزاء الدكتور حسن فريد، عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد، رئيس التحرير المناوب لمؤسسة "أونا" التي تضم مواقع (مصراوي ويلا كورة والكونسلتو وشيفت)، في مسجد عمر مكرم.

وحرص على تقديم واجب العزاء عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية، يتقدمهم الكاتب الصحفى والإعلامي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، ونائب وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد سعداوي.

كما حضر العزاء، عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ والفنانين وقيادات الأحزاب والصحفيين، بالإضافة إلى قيادات وصحفيين وكالة أونا وموقع مصراوي ويالا كورة والإعلاميين وسيدات الأعمال وأعضاء من نوادى الروتاري والليونز ومندوبين عن عدد من الوزراء.

وكان الدكتور حسن فريد طبيباً من منسوبي مجمع معشي الطبي بالطائف، واستمرت خدمته لأكثر من 40 عاماً متنقلا في العديد من القطاعات الصحية في المحافظة، والفقيد معروف في أوساط المجتمع بمهاراته المختلفة وأخلاقه العالية، وفقاً لصحيفة المدينة السعودية.