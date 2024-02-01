إعلان

BBC

شخصيات عامة وسياسية في عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد

09:02 م الخميس 01 فبراير 2024
  • عرض 21 صورة
    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (18)
  • عرض 21 صورة
    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (3)
  • عرض 21 صورة
    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (13)
  • عرض 21 صورة
    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (21)
  • عرض 21 صورة
    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (20)
  • عرض 21 صورة
    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (15)
  • عرض 21 صورة
    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (16)
  • عرض 21 صورة
    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (17)
  • عرض 21 صورة
    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (19)
  • عرض 21 صورة
    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (14)
  • عرض 21 صورة
    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (9)
  • عرض 21 صورة
    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (12)
  • عرض 21 صورة
    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (11)
  • عرض 21 صورة
    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (10)
  • عرض 21 صورة
    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (5)
  • عرض 21 صورة
    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (6)
  • عرض 21 صورة
    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (2)
  • عرض 21 صورة
    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (4)
  • عرض 21 صورة
    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (7)
  • عرض 21 صورة
    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (8)
  • عرض 21 صورة
    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (1)
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

بدأ عزاء الدكتور حسن فريد، عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد، رئيس التحرير المناوب لمؤسسة "أونا" التي تضم مواقع (مصراوي ويلا كورة والكونسلتو وشيفت)، في مسجد عمر مكرم.

وحرص على تقديم واجب العزاء عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية، يتقدمهم الكاتب الصحفى والإعلامي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، ونائب وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد سعداوي.

كما حضر العزاء، عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ والفنانين وقيادات الأحزاب والصحفيين، بالإضافة إلى قيادات وصحفيين وكالة أونا وموقع مصراوي ويالا كورة والإعلاميين وسيدات الأعمال وأعضاء من نوادى الروتاري والليونز ومندوبين عن عدد من الوزراء.

وكان الدكتور حسن فريد طبيباً من منسوبي مجمع معشي الطبي بالطائف، واستمرت خدمته لأكثر من 40 عاماً متنقلا في العديد من القطاعات الصحية في المحافظة، والفقيد معروف في أوساط المجتمع بمهاراته المختلفة وأخلاقه العالية، وفقاً لصحيفة المدينة السعودية.

عزاء الدكتور حسن فريد الكاتب الصحفي محمد سمير أونا مسجد عمر مكرم مجدي الجلاد مجلس النواب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيء

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

.. إسرائيل توافق على مقترح قطري بوقف إطلاق النار في غزة
.. البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% بأول اجتماع في 2024
شرطان حاسمان.. ما المطلوب لعودة مصر إلى تحرير سعر الصرف وردع السوق الموازية؟*