مرشح لعضوية مجلس "المحامين": أسعى إلى حفظ أموال النقابة.. واسترداد المهنة قيمتها

كتب- إسلام لطفي:

قال عبدالمجيد جابر، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة والمتحدث الرسمي باسم حملة "ادعم نقابتك"، إن مشروع العلاج بنقابة المحامين مخترق وبقاءه بهذا الشكل يدمر أرصدة النقابة ويهدر المال العام.

وأضاف أنه على مجلس النقابة القادم الاشتراك في منظومة التأمين الصحي للدولة لمراعاة المحامين وأسرهم صحيًّا أو التعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي الخاصة بوثيقة تأمين صحي على المحامين.

وتابع أن مشروع الرعاية الصحية مخترق ويبدد أموال النقابة ومليء بالسماسرة والمنتفعين، علاوة أن مستهلكيه الأساسيين هم غير المشتغلين، موضحًا أن برنامجه الانتخابي يتضمن مقترحات لحل هذه الأزمة بالشكل الذي يوفر منظومة علاجية للمحامي وأسرته وفي نفس الوقت يحفظ أموال النقابة.

وتقدم عبدالمجيد جابر، المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك، بأوراق ترشحه على مقعد استئناف القاهرة.

وقال جابر: أستهدف عودة قلعة الحريات لحفظ كرامة أبنائها وتسترد مهنة المحاماة قيمتها وهيبتها وحل مشاكل المحامين والوقوف مع هموم المحامين فيما يعانونه من غلاء المعيشة وضعف العمل النقابي.