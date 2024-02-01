بدء عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد رئيس التحرير المناوب لمؤسسة "أونا"

معرض الكتاب يناقش دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل، عقب صلاة المغرب، الدكتور حسن فريد، عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد، رئيس التحرير المناوب لمؤسسة "أونا" التي تضم مواقع (مصراوي ويلا كورة والكونسلتو وشيفت)، في مسجد عمر مكرم بالقاهرة.

حضر العزاء عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية يتقدمهم الكاتب الصحفى والإعلامي مجدى الجلاد رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ والفنانين وقيادات الأحزاب والصحفيين.