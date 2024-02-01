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BBC

خبير اقتصادي: حل مشكلة الدولار في مصر ليست في التعويم

07:23 م الخميس 01 فبراير 2024

الدولار

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كتب- حسن مرسي:

أكد طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقا، أن حل مشكلة الدولار في مصر ليست في تعويم أو مرونة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ولكن يتمثل في ضرورة توفر الدولار في البنوك وشركات الصرافة، مشيرا إلى أنه لو توفر سيكون هناك مرونة في الأسعار.

وقال طارق متولي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه لو توافر الدولار، وأصبح هناك سعر حر، سيحدث إستقرار في حركة الأستيراد والتصدير، وسيحدث إٍستقرار.

وتابع نائب رئيس بنك بلوم سابقا، أن أزمة غزة وجائحة كورونا لم تخلق أزمة الدولار، مؤكدا أن الحرب الروسية الأوكرانية تمثل السبب الرئيسي لمشكلة الدولار في مصر.

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