حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي.. والحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار المنتجات البترولية

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تكذيب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة القائمة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار جديدة لجميع المنتجات البترولية بعد إقرار زيادتها، وإلغاء البابل شيت بجامعة الأزهر بدءًا من الفصل الدراسي الثاني.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: