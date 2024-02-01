"دفاع النواب": وجود مصر ضمن أكثر 10 دول بحثًا للسفر أكبر ترويج للسياحة

كتب- نشأت علي:

قال النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر ضمن الدول العشر الأكثر بحثًا للسفر إليها عام 2023 على محرك البحث جوجل بمثابة ترويج كبير للسياحة المصرية لجذب المزيد من سياح العالم لمصر ونجاح كبير لما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أمن واستقرار ومشروعات قومية كبرى انطلقت في جميع أنحاء مصر.

وأعلن "طنطاوي" في بيان الخميس، اتفاقه مع ما أكدت عليه صحيفة لوموند الفرنسية من أن وجود مصر ضمن الدول العشر الأكثر بحثا في السفر إليها يرجع ذلك إلى وجود معالم سياحية قديمة، مثل: أهرامات الجيزة والأقصر والكرنك وأبو سمبل والقرى النوبية والطعام المصري المميز فضلًا عن المناخ المشمس على مدار العام مما يجعلها وجهة جذابة في أي موسم، معربًا عن ثقته التامة في السياحة المصرية خلال هذا العام ستستعيد مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

كما أعرب النائب خالد طنطاوي، عن ثقته في أن السياحة المصرية سيكون لها دورها الكبير في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة أزمة الدولار الراهنة، مطالبًا من الحكومة الاستمرار في تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لإقامة المزيد من المشروعات السياحية في جميع المحافظات والمناطق السياحية والأثرية داخل مصر.