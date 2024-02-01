البابا تواضروس يفتتح مبنى "منارة العالم" بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

كتب- إسلام لطفي:

افتتح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، مركز "منارة العالم" التابع للديوان البابوي، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتفقد البابا، مقر المركز بمشتملاته، وألقى كلمة أشاد فيها بمركز "منارة العالم" وما سيقدمه من إضافة لشباب الكنيسة، وبجهود المهندس رفيق الطوخي، مدير الديوان البابوي في القاهرة، ومدحت فاروق، المشرف على المركز، كما كرَّم كل من كان له تعب في تأسيس وإنشاء المركز.

ويعد "منارة العالم" مركزًا مخصصًا لخدمة شباب وشابات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بهدف تدريبهم وتمكينهم للاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم الإبداعية في إنتاج محتوى مسيحي مؤثر وجذاب بلغات متنوعة على الإنترنت، يلبي احتياجاتهم الروحية والاجتماعية والمهنية، بالتعاون مع الخدام والخادمات المهتمين بخدمة الشباب على مستوى الكرازة المرقسية.

ويقدم "منارة العالم" خدمات متنوعة، منها:

- دراسة الكتاب المقدس والعلوم الكنسية وفقًا لتعاليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- اكتشاف مواهب ومهارات الشباب والشابات والاستفادة منها في إنتاج محتوى مرئي ومسموع جذاب ومؤثر يتفق مع تعاليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- تقديم تدريبات مهنية لتمكين الشباب والشابات من الحصول على فرص عمل مناسبة.

- تقديم تدريبات لإنتاج محتوى مرئي ومسموع بالاشتراك مع الخبراء في هذا المجال.

- استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الخدمة.

ويتكون مبنى المركز من 3 طوابق، يضم الطابق الأول قاعة متعددة الأغراض، والطابق الثاني ستوديو صوت و3 قاعات تدريب و3 ستوديوهات تصوير، بينما يحتوي الطابق الثالث على مكان للاجتماعات وكافتيريا.