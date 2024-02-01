الجيزة: قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق العجوزة غدا

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض المناطق بالعجوزة؛ لتطهير وصيانة شبكة الصرف الصحي.

وقالت الجيزة، في بيان الخميس، إن انقطاع المياه يأتي لتنفيذ أعمال الصيانة والتطهير لشبكة الصرف الصحي بمنطقة ميت عقبة لارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي بالشبكة واحتياج منطقة ميت عقبة لإجراء أعمال التطهير.

وأضافت أن الأمر يتطلب قطع المياه لمدة 8 ساعات من الساعة الثانية عشرة ليلًا مساء الجمعة 2 فبراير وحتى الثامنة صباح السبت 3 فبراير.

ونوهت محافظة الجيزة، بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: منطقة ميت عقبة من أول شارع أحمد عرابي حتى شارع جامعة الدول العربية، ومن شارع 26 يوليو حتى الهواري.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

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