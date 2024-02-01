تمويل للموظفين.. كيفية الحصول على قرض حسن من الأوقاف

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

رفعت وزارة الأوقاف، الحد الأقصى لمبلغ القرض الحسن بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية للعاملين بها من 15 إلى 20 ألف جنيه، ولغير العاملين ممن تنطبق عليهم الشروط من 10 إلى 15 ألفًا.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لمشروع القرض الحسن.

وينشر "مصراوي" خطوات الحصول على قرض حسن من الأوقاف للعاملين بالوزارة والجهاز الإداري للدولة، على النحو التالي:

أولًا- العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها:

1- من أمضى 5 سنوات فأكثر في الخدمة يكون مبلغ القرض بحد أقصى 15 ألف جنيه وبالشروط التالية:

- ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر.

- ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.

- أن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات.

- يتم خصم مبلغ ثلاثمائة جنيه شهرياً على خمسين شهراً ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه.

- لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

- عدم إخلاء طرف المقترض لأي سبب من الأسباب إلا بعد سداد ما تبقى من القرض.

2- من لم يستكملوا 5 سنوات من تاريخ التعيين:

- يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن 3 سنوات تعييناً.

- يكون مبلغ القرض ستة آلاف جنيه، تخصم على أربعين شهراً بواقع مائة وخمسين جنيهاً، وبذات ضوابط البند رقم (1).

- العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام:

- يتم صرف مبلغ القرض حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتخصم بواقع ثلاثمائة جنيه شهريا، وأن تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض ثلاث سنوات عند نشر الإعلان وذلك بالضوابط التالية:

1- ألا تقل مدة طالب القرض عن 15 سنة خدمة فعلية متصلة، وفقا للقانون المنظم.

2- ألا يجمع بين القرض وأي قرض مصرفي آخر أو مدين بفيزا مشتريات.

3- لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

4- إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.

وطالبت وزارة الأوقاف، الراغبين في الحصول على قرض حسن ملء النموذج المخصص لكل منهم خلال 10 أيام من تاريخه.

يأتي ذلك ضمن عناية وزارة الأوقاف بالإسهام في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق دورها في خدمة المجتمع، وفي مستهل أعمالها وخطتها للعام الجديد 2024.