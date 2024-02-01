بروتوكول تعاون بين "الرعاية الصحية" وشركة أسترالية لتبادل خبرات الأدلة الطبية

كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة لويز كاسكلي، المديرة التنفيذية لمجموعة ACHS الأسترالية الدولية، توقيع بروتوكول تعاون ثنائي مشترك بين هيئة الرعاية ومجموعة ACHS، خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي "آراب هيلث" 2024.

ووقع البروتوكول، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتورة كارين لوكسفورد، الرئيس التنفيذي لمجموعة ACHS الأسترالية، ممثلًا عن المجموعة، كما حضر التوقيع عدد من قيادات ومديري الإدارات المختلفة في الهيئة العامة للرعاية الصحية وممثلي مجموعة ACHS الأسترالية.

وأشار "السبكي"، إلى أن البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات مع مجموعة ACHS الأسترالية الدولية في تطبيق أحدث أدلة العمل الطبية وتعزيز جودة الرعاية الإكلينيكية وسلامة المرضى في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى توفير منح وبعثات تعليمية للكوادر الصحية العاملين في تلك المنشآت، وبحث فرص تعزيز السياحة العلاجية بمصر.

وأكد أهمية توقيع بروتوكول التعاون بهدف استمرار تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر والارتقاء بجودة الخدمات إلى أعلى المعايير العالمية، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء خلال المرحلة الأولى في التعاون بمجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية في محافظة السويس، بالإضافة إلى مجمع الشفاء الطبي التابع للهيئة في بورسعيد.

وتابع السبكي: نسعى لتحقيق تطوير شامل في قطاع الرعاية الصحية من خلال تعزيز التعاون مع دول العالم للاستفادة من الخبرات المتقدمة في الرعاية الصحية وتطبيق أحدث الممارسات العالمية.