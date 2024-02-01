وزير التنمية المحلية: نسعى للاستفادة من الخبرة الألمانية في تعزيز قدرات المحليات

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عددًا من الاجتماعات مع قيادات الإدارة المحلية بولاية بافاريا الألمانية للتعرف على التجربة الألمانية في إدارة شئون السكان بالولاية وتقديم الخدمات في كل القطاعات الخدمية اليومية وتجربة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم رواد الأعمال.

جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير التنمية المحلية إلى ولاية بافاريا الألمانية بدعوة رسمية من مؤسسة هانس سايدل.

وتضمنت اللقاءات التي عقدها وزير التنمية المحلية، لقاءً مع نائب رئيس مقاطعة بافاريا الألمانية ونائب محافظ إقليم ميونخ والعاملين في مجلس وزراء ولاية بافاريا المعنيين بعمليات التخطيط والشئون الإدارية والمالية على المستوى المحلي وتنمية وتعزيز الموارد المحلية وخدمة سكان الولاية وتقديم كل الخدمات المرتبطة بالمحليات.

كما عرض المسؤولون بعض أرقام وقدرات ولاية بافاريا فيما يخص الناتج المحلي الإجمالي للولاية ودخل الفرد خلال العام والصناعات الثقيلة والتكنولوجية التي تتميز بها الولاية.

وزار اللواء هشام آمنة، معمل التنمية الاقتصادية والابتكار للتعرف على تجربة ولاية بافاريا لرعاية ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودور المستوى المحلي في هذا القطاع المهم، حيث يشكل المعمل حافظة لكل أصحاب الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال بما يعزز قدراتهم والتعاون مع وكالة شريكة لنقل الخبرات بما يساهم في الحفاظ على الشركات الناشئة وتقديم كل الدعم الإداري والمالي والقانوني لها باتعاون مع الصناعات المختلفة وتدريب الكوادر الصغيرة وأصحاب المشروعات والأفكار وتقديم كل التسهيلات اللازمة ليقودوا بعدها الصناعات الصغيرة في الولاية بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الكبرى بالولاية.

كما تعرف وزير التنمية المحلية، خلال الزيارة، على قدرات ولاية بافاريا في تنمية ودعم ورعاية المنتجات والحرف اليدوية لتعزيز البعد الثقافي والتاريخي للمدينة.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالتجربة الألمانية المتميزة في المجالات الصناعية والاستثمارية والتجربة الألمانية في تقديم الخدمات للسكان على مستوى ولاية بافاريا، وأعرب عن ترحيبه بتبادل الخبرات والتجارية الناجحة مع المحافظات المصرية في مجالات وبرامج عمل الإدارة المحلية وعلى رأسها برامج التخطيط المحلي وأدوات تعزيز قدرات المحليات والمحافظات والمدن من خلال بعض الأفكار الخاصة في تلك القطاعات.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى سعي الوزارة للاستفادة من الخبرة الألمانية في مجالات الإدارة المحلية وعلى رأسها مجال تنمية وتأهيل القدرات للكوادر المحلية بالشراكة مع مؤسسة هانس سايدل وبصفة خاصة تدريب العاملين في الصناعات الحرفية والتراثية بالمحافظات المصرية لتطوير ورفع قدراتهم الإنتاجية والاستفادة من المراكز الحرفية المنتشرة في المحافظات لتكون مركزا متميزا لتدريب وتأهيل الصناع والمنتجين المصريين بما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى دخل الأسر.

وأكد وزير التنمية المحلية، تطلع الوزارة إلى التعاون والاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال المخلفات الصلبة وتعزيز قدرات العاملين في منظومة المخلفات الجديدة بالمحافظات.