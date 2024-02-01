العجز كبير.. طلب إحاطة في البرلمان لتوفير بدائل محلية للأدوية المستوردة

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، إنه تلقى العديد من الشكاوى من جماهير دائرته الانتخابية -شبرا الخيمة- بمحافظة القليوبية من وجود نقص كبير في الأدوية.

وطالب "خضراوي" في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة من خلال توفير بدائل للأدوية غير المتوفرة في السوق وخاصة المستوردة، مؤكدا ضرورة تعريف وتوعية الأطباء بجميع الأصناف الدوائية غير المتوفرة والبدائل لها من الأصناف المتوفرة حتى لا يكتب الأطباء أدوية للمرضى من المستحيل تواجدها داخل الصيدليات.

وطالب المهندس عبد السلام خضراوي، الحكومة بأعطاء أولوية قصوى لملف استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية لسد العجز وحل أي أزمات قد تتعلق بنواقص المستلزمات والأدوية والمستهلكات وذلك فيما يخص توفير (الأدوية - المستلزمات الطبية - مستلزمات المعامل - الأجهزة - قطع الغيار - المواد الخام - مواد التعبئة)، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة الدورية لمنظومة المخازن الطبية الرئيسية والفرعية على مستوى محافظات الجمهورية ومراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.