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BBC

الطقس اليوم.. برودة شديدة وتساقط للثلوج والقاهرة تسجل 8 درجات مئوية

10:27 ص الخميس 01 فبراير 2024

تساقط للثلوج

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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه تسود اليوم الخميس أجواء شديدة البرودة على الأنحاء كافة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة الآن طبقًا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، على النحو التالي.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 8 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: 8 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: 9 درجات مئوية.

- شمال الصعيد: 6 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: 8 درجات مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى تساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

تساقط للثلوج

تساقط للثلوج الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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