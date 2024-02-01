الطقس اليوم.. برودة شديدة وتساقط للثلوج والقاهرة تسجل 8 درجات مئوية

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه تسود اليوم الخميس أجواء شديدة البرودة على الأنحاء كافة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة الآن طبقًا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، على النحو التالي.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 8 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: 8 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: 9 درجات مئوية.

- شمال الصعيد: 6 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: 8 درجات مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى تساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.