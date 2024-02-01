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BBC

إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير والمنتزه من اليوم

10:21 ص الخميس 01 فبراير 2024

قطار أبوقير

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتي (أبوقير - المنتزه) بخط (الإسكندرية - أبو قير) اعتبارًا من صباح اليوم الخميس 1/2/2024 لنهو الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثانية من المشروع.

وتقرر تشغيل القطارات في المسافة ما بين محطتي سيدي جابر والمنتزه طبقا للجدول المرفق وانتهاء كل قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولهم الصادرة في يناير 2023.

ونسقت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبو قير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو، وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.

كما سيتم تشغيل خدمة جديدة بخط (المعمورة - البصيلي) وهم قطاري (790 / 791) طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب (رشيد - المعمورة) كالجدول المرفق.

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قطار ابوقير إيقاف حركة القطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر محطة سيدي جابر محطة المنتزه

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