الأوقاف تقرر غلق مسجد السيدة زينب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، غلق مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، بسبب أعمال التطوير.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الخميس، أنه نظرا لدخول أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها مراحلها الأخيرة وكثافة العمل بالمسجد فإن أوقاف القاهرة مضطرة إلى غلق المسجد مؤقتا لتمكين الجهة المنفذة من سرعة إنهاء أعمال التطوير الشامل للمسجد بكل ساحاته وملحقاته .

وسيتم هذا الغلق المؤقت بدءا من اليوم الخميس الموافق ١ فبراير ٢٠٢٤م على أمل الانتهاء من عملية التطوير قبل حلول الشهر الكريم بإذن الله تعالى.