رعاية مصرية.. خالد عكاشة: اقتراب تفعيل صفقة تبادل الأسرى وبين حماس وإسرائيل

كتبت -داليا الظنينى:

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للدراسات الاستراتيجية،إن قادة أجهزة المخابرات المصرية والقطرية والإسرائيلية والأمريكيه أنجزوا صفقة هى الأكثر نضجا بشأن غزة، مبينا أن كافة الأطراف أبدوا تجاوبا معها ودعمها على الأرض.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، الأربعاء، نحن الأن نقف على مسافة قصيرة من إتمام الهدنة المتفق عليها فى باريس بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، منوها أن تصريحات إسرائيل الإعلامية عن غرق الأنفاق كى تعطى صورة مزيفة مع المواصلة لممارسة الكذب على الرأى العام الداخلى، إضافة إلى ممارسة الضغوط على طاولة المفاوضات.

وأوضح أن الولايات المتحدة أكثر إحتياجا للوصول إلى إتفاقية الهدنة وتبادل المحتجزين والأسرى، مؤكدا أن جميع الأطراف تجاوبوا بشكل إيجابي مع الطرح المصري والقطري إضافة إلى أن هناك حديث عن الضمانة الدولية.

جدير بالذكر أن مصر كثفت تحركاتها لتحقيق «التهدئة» وإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ نحو أربعة أشهر؛ إذ وصل وفد من حركة «حماس» إلى القاهرة، الأربعاء، «لمناقشة المقترحات التي تم التوصل إليها في (اجتماع باريس)»، بحسب تصريحات مصدر مصري قريب من المفاوضات.

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