إعلان

BBC

رعاية مصرية.. خالد عكاشة: اقتراب تفعيل صفقة تبادل الأسرى وبين حماس وإسرائيل

12:17 ص الخميس 01 فبراير 2024

العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للدراسات الاس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت -داليا الظنينى:

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للدراسات الاستراتيجية،إن قادة أجهزة المخابرات المصرية والقطرية والإسرائيلية والأمريكيه أنجزوا صفقة هى الأكثر نضجا بشأن غزة، مبينا أن كافة الأطراف أبدوا تجاوبا معها ودعمها على الأرض.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، الأربعاء، نحن الأن نقف على مسافة قصيرة من إتمام الهدنة المتفق عليها فى باريس بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، منوها أن تصريحات إسرائيل الإعلامية عن غرق الأنفاق كى تعطى صورة مزيفة مع المواصلة لممارسة الكذب على الرأى العام الداخلى، إضافة إلى ممارسة الضغوط على طاولة المفاوضات.

وأوضح أن الولايات المتحدة أكثر إحتياجا للوصول إلى إتفاقية الهدنة وتبادل المحتجزين والأسرى، مؤكدا أن جميع الأطراف تجاوبوا بشكل إيجابي مع الطرح المصري والقطري إضافة إلى أن هناك حديث عن الضمانة الدولية.

جدير بالذكر أن مصر كثفت تحركاتها لتحقيق «التهدئة» وإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ نحو أربعة أشهر؛ إذ وصل وفد من حركة «حماس» إلى القاهرة، الأربعاء، «لمناقشة المقترحات التي تم التوصل إليها في (اجتماع باريس)»، بحسب تصريحات مصدر مصري قريب من المفاوضات.

اقرأ أيضا :

تتجاوز الـ ٩٠جنيها.. رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب زيادة الأسعار قبل رمضان

رعاية مصرية خالد عكاشة تفعيل صفقة تبادل الأسرى حماس وإسرائيل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ندوة بمعرض الكتاب حول "المتحف المصري الكبير.. متحف القرن الـ 21"

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة أول اجتماع في 2024
عاجل - المركزي يصدر بيانا بشأن الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك
عاجل - بعد أكثر من عقد.. أردوغان يزور مصر 14 فبراير المقبل
أول ظهور لعبدالله السعيد داخل نادي الزمالك- (صورة)
قرار بإلغاء إعفاء الجهات الحكومية من الضرائب في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية
صندوق النقد الدولي: بعثتنا لا تزال تتفاوض مع السلطات المصرية
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية
بعد قفزة كبيرة.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء
أمطار غزيرة وثلوج.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة