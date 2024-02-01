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BBC

"dmc" تحتفل بذكرى أم كلثوم السبت

03:00 ص الخميس 01 فبراير 2024

كوكب الشرق أم كلثوم

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كتب- إسلام لطفي:

تحيي قناة dmc ذكرى وفاة سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم التاسعة والأربعين، بباقة منوعة من الفقرات والتقارير وأجمل ما غنت أم كلثوم، وذلك اعتبارًا من السبت 3 فبراير 2024، والتي تتزامن أيضًا مع مرور 100 سنة على إحياء أول حفل غنائي لأسطورة الطرب أم كلثوم.

تقدم قناة dmc عبر برامجها المختلفة، باقة من أجمل ما غنت أم كلثوم، وسيرتها الفنية، وسيرة وكواليس أشهر أغانيها الحاضرة حتى الأن، كما تتناول القناة سر اهتمام الأجيال المختلفة والأجيال الشابة بصوت أم كلثوم، وحضور صوت أم كلثوم خارج مصر حتى الأن، بجانب فقرات غنائية تقدم أبرز أغاني كوكب الشرق.

تركز تغطية قناة dmc على أعمال "كوكب الشرق" الخالدة والتي ما زالت تتصدر المشهد الغنائي في مصر والوطن العربي، وذلك في إطار الإحتفال برموز مصر الفنية وإحياء التراث الفني والغنائي لمطربي الزمن الجميل.

يأتي ذلك تزامنًا مع الذكرى التاسعة والأربعين لرحيل كوكب الشرق، والتي تواكب يوم 3 فبراير 1975، وأيضًا مع مرور 100 سنة على ظهور صوت "كوكب الشرق" الغنائي حيث قدمت أول أغانيها في عام 1924.

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