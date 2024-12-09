تجنيد والتعبئة: حل 99% من طلبات تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج

كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، أن الإدارة تقوم بتقديم تيسيرات تجنيدية كبيرة للشباب المصريين المتواجدين في الخارج.

وقال محمد صبحي مهنا في حواره مع الإعلامي نشات الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" الشاب الذي يكون في سن التجنيد كنا نوافق على تجديد جواز السفر له أيا كان موقفه التجنيدي دون الحاجة للعودة إلى مصر حتى سن 29 سنة ".

وأكمل محمد صبحي مهنا :" مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج خدمت المواطنين في 181 دولة ".

ولفت محمد صبحي مهنا :" إدارة التجنيد والتعبئة درست مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة".

وتابع محمد صبحي مهنا :" 99% من الحالات التي تقدمت لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين المتواجدين بالخارج تم حلها وتسويتها".

اقرأ أيضًا:

وزير الصحة: قانون تنظيم المسؤولية الطبية يتعامل بمشرط جراح ليضمن حقوق الجميع



