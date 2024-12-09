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غدًا.. "الصحفيين" تناقش مسودة مشروع قانون لمنع الحبس في قضايا النشر

11:13 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

خالد البلشي نقيب الصحفيين

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كتب-عمرو صالح:
تنظم لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر ندوة نقاشية غدا الثلاثاء الساعة الخامسة مساء بقاعة أمين الرافعي بالدور الثالث بمقر نقابة الصحفيين ويشارك في أعمال الندوة نقيب الصحفيين خالد البلشي، والأمين العام للمؤتمر د. وحيد عبدالمجيد.

وبحسب بيان النقابة، تناقش الندوة مسودة أعدتها اللجنة لمشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية تحقيقا للالتزامات الدستورية.

وتبحث الندوة أيضا في أبرز القيود التشريعية المفروضة على الحرية الشخصية للصحفيين وحرية ممارسة مهنة الصحافة، على ضوء التطورات القانونية والقضائية الأخيرة،
وتناقش الندوة أيضا مذكرة أعدتها اللجنة حول مشروع قانون العمل الجديد المتداول في مجلس النواب والحكومة حاليا، ضمن حملة "أجر عادل للصحفيين" التي أطلقتها النقابة مؤخرا.
ودعا محمد بصل، مقرر الحريات والتشريعات بالمؤتمر، الزملاء الصحفيين للمشاركة في الندوة لوضع اللمسات الأخيرة على المخرجات الرئيسية المقدمة إلى المؤتمر العام.

يأتي ذلك في إطار التحضيرات النهائية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.

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خالد البلشي منع الحبس قضايا النشر نقابة الصحفيين
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