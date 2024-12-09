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إبراهيم عيسى: فرحة الشعب السوري مجرد شو إعلامي

10:59 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

إبراهيم عيسى

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كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك حالة فرح لسقوط النظام السورى لأنه وحشي ومجرم ومستبد ولابد أن يفرح الجميع بسقوط ديكتاتور، منوهًا بأن من الطبيعي أن يكون هناك سعادة وفرحة من الغمة لحكم الأسد.

وأوضح "عيسى"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الإثنين، أنه خلال هذه الفرحة لا يتم رصد أمام إلا خشيًا من المستقبل، مؤكدًا أن الفصائل السورية هي إخوان يتحدثون عن الخلافة والسيطرة على المسجد الأقصى ودخول مكة، موضحًا أنه لم يرى غير ملتحين في فرحة الشعب السوري المزعومة.

وتابع: المأساة لم تعد فقط في سيطرة الإرهابيين على سوريا ولكن المأساة الحقيقية في محاولة تجميل الإرهابيين الذين يسيطرون على سوريا الآن، مشددًا على أننا أمام سوريا لم تتوحد ولم تتجمع في قوة واحدة، مؤكدًا أن الشعب السوري متنوع في أديانه ومذاهبه ويشعر بالقلق الشديد على سيطرة الإسلاميين على الحكم.

واستكمل: "فرحة الشعب السوري مجرد شو إعلامي ولم تراهم حين دخل الجولاني في المسجد الأموي، بدون عمامة ومهزب للحية"، موضحًا أن فرحة الشعب السوري قاصرة على خلاصهم من حكم الأسد الاستبدادي.

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إبراهيم عيسى الشعب السوري سقوط سوريا بشار الأسد
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