أمل عمار تلتقى المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لبحث سبل التعاون

كتبت- نور العمروسي:

ألتقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الإثنين، بالدكتورة سيما بحوث المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والاجتماع رفيع المستوى حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين المنعقدة في العاصمة العمانية مسقط.

وأعربت رئيسة المجلس، عن سعادتها بهذا اللقاء مؤكدة على أن ملفات التمكين الاقتصادي وبرامج رفع القدرات والقيادة والمشاركة السياسية على قائمة أولويات مصر خلال الفترة القادمة معربة عن تطلعها لإستمرار التعاون المثمر مع هيئة الأمم المتحدة.

من جانبها أعربت الدكتورة سيما بحوث، عن أهمية الدور الريادي الذي تقوم به مصر في الإقليم العربي في مجال المرأة والأمن والسلام، مؤكدة أهمية التعاون والدعم المتبادل بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة و المجلس القومي للمرأة.

وأشادت بجهود المجلس خلال الفترة الماضية التي شهدت العهد الذهبي للمرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، توجهت إلى مسقط بسلطنة عمان للمشاركة فى فعاليات الإجتماعين رفيعي المستوى اللذين تنظمهما لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربى آسيا(الاسكوا) و هما الدورة الثانية عشر للجنة المرأة التابعة للإسكوا والاجتماع العربي الرفیع المستوى حول التقدم المحرز في تنفیذ إعلان ومنھاج عمل بيجين+30 بعد ثلاثين عاما على اعتمادهما والذى يعقد بالشراكة بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك على مدار يومي ٨و٩ ديسمبر الجاري.