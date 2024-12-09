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أجواء معتدلة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

10:34 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

طقس بارد وشبورة

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يسود غدًا الثلاثاء طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال الساعات الصباحية الأولى ونشاط لحركة الرياح من أقصى الغرب وجنوب سيناء وعلى فترات متقطعة.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 23 درجة والوجه البحري22 درجة والسواحل الشمالية الغربية22 درجة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

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طقس بارد شبورة رياح أمطار الأرصاد الجوية درجات الحرارة
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