رئيسة "القومي للمرأة" تلتقي مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين بالإسكوا

كتبت- نور العمروسي:

ألتقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالدكتورة مهريناز العوضي مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة بالاسكوا على هامش مشاركتها في الفعاليات التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) بسلطنة عمان، بهدف عرض سبل التعاون المستقبلي بين الجهتين.

وعرضت المستشارة أمل عمار، جهود مصر في ملف تمكين المرأة وحمايتها مؤكدة على أن سر نجاح هذا الملف في مصر يتمثل في وجود إرادة سياسية واعية ومستنيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يؤمن بأهمية تمكين وحماية المرأة وأن تمكينها واجب وطني.

فيما عرضت الدكتورة مهريناز العوضي أنشطة التعاون الفني التي تقدمها الإسكوا لكافة الدول العربية وعرض أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية ISPAR وكذلك التدريبات المختلفة التى تقدمها الإسكوا للحكومات في مختلف المجالات الخاصة بالمرأة.

تجدر الإشارة إلى أن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، توجهت إلى مسقط بسلطنة عمان للمشاركة في فعاليات الاجتماعين رفيعي المستوى اللذين تنظمهما لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الاسكوا) وهما الدورة الثانية عشر للجنة المرأة التابعة للإسكوا والاجتماع العربي الرفیع المستوى حول التقدم المحرز في تنفیذ إعلان ومنھاج عمل بيجين+30 بعد ثلاثين عاما على اعتمادهما والذى يعقد بالشراكة بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك على مدار يومي ٨و٩ ديسمبر الجاري.