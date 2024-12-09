رئيسة "القومي للمرأة" تشارك في فعاليات لجنة الأمم المتحدة "الإسكوا" بسلطنة عمان

كتبت- نور العمروسي:

توجهت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى مسقط بسلطنة عمان للمشاركة فى فعاليات الاجتماعية رفيعى المستوى اللذين تنظمهما لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربى آسيا (الاسكوا).

وهما الدورة الثانية عشر للجنة المرأة التابعة للإسكوا و الإجتماع العربي الرفیع المستوى حول التقدم المحرز في تنفیذ إعلان ومنھاج عمل بيجين+30 بعد ثلاثين عاما على اعتمادهما والذى يعقد بالشراكة بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك على مدار يومي ٨و٩ ديسمبر الجاري.

وتستعرض الدورة الثانیة عشرة للجنة المرأة التابعة للإسكوا التقدم في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بقضايا المرأة منذ الدورة السابقة التي عقدت في أكتوبر ٢٠٢٣ قبل الأمانة التنفيذية للإسكوا والدول الأعضاء.

فيما يأتى الاجتماع العربي الرفیع المستوى تتويجا لجهود الدول العربية ولبرنامج العمل المتكامل الذي نفذته الإسكوا وشركاؤها لمراجعة التقدم المحرز في تنفیذ إعلان ومنھاج عمل بيجين +٣٠ بعد ٣٠ عام على اعتمادهما.

ومن المقرر أن تشارك رئيسة المجلس أيضًا في جلسة بعنوان المرأة وصنع القرار ضمن فعاليات الإجتماع العربي الرفیع المستوى حول التقدم المحرز في تنفیذ إعلان ومنھاج عمل بيجين+30.

كما تشارك المستشارة أمل عمار في حفل إطلاق التحديث السنوي لمصفوفة العدالة بين الجنسين والقانون والذي يهدف إلى الاحتفال بالإنجازات التشريعية المتحققة في الدول العربية والتي تتناول قضايا العدالة بين الجنسين وإتاحة الفرص للدول العربية للإطلاع على هذه الانجازات.

كما يهدف إلى مشاركة المصفوفات المحدثة لتقارير "العدالة بين الجنسين والقانون" على نطاق واسع وبناء للمبادرة والأداة والمضي قدمًا في مشاركة أصحاب المصلحة وبالتالي، الإستمرار في تحسين مبادرة "العدالة بين الجنسين والقانون" وتعميق الإستفادة منها وذلك بمشاركة ممثلي الآليات الوطنية المعنية بالمرأة بالإضافة إلى ممثلي وممثلات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المشاركين والمشاركات في أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عاماً.