هيئة الدواء توضح أسباب سحب دواء لعلاج الضغط من السوق

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن فرق التفتيش التابعة للهيئة تعمل على مدار الساعة في المحافظات لسحب عينات من المستحضرات المتداولة في السوق.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، أوضح رجائي أن جميع الأدوية المتوفرة في السوق تخضع للمراقبة، سواء من خلال معامل الهيئة أو المفتشين المعتمدين.

وأشار إلى أنه في حال اكتشاف أي مشكلة في أحد المستحضرات، يتم اتخاذ إجراءات سريعة لجمع الأدوية المعنية من السوق.

وأضاف أن الهيئة قامت بسحب مستحضر خاص بعلاج ضغط الدم بعد إجراء فحص أظهر وجود مشكلة في معدل الذوبان.

وأكد أنه تم اتخاذ قرار فوري بسحب الكميات المتوفرة من هذا الدواء وإعادة فحصها، بالإضافة إلى سحبها من المصنع الذي قام بتصنيعها.

وقد أصدرت هيئة الدواء منشورًا رسميًا لسحب تشغيلة من دواء "كو - ديلاترول"، نظرًا لصدور عدم مطابقة من معامل الهيئة.

ويحتوي مستحضر Co-Dilatrol Tablet عادةً على مزيج من المواد الفعالة المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، مما يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات مثل السكتات الدماغية أو النوبات القلبية.

ودعت الهيئة جميع الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور، مع ضرورة تحريز الكميات المتاحة لضمان عدم وصولها إلى المستهلكين.

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