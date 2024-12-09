وزيرة البيئة: مصر انتقلت من مرحلة نقل تكنولوجيا تدوير المخلفات إلى توطينها

كتب- محمد نصار:

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مصر انتقلت من مرحلة نقل تكنولوجيا تدوير المخلفات إلى توطينها وبناء الكوادر البشرية ذات الخبرة الفنية، وبعد أن بدأنا المنظومة باستيراد المعدات من ألمانيا، نفخر بتوقيع أول عقد تصنيع لخط إنتاج تدوير المخلفات بالكامل لندخل مرحلة توطين صناعة تكنولوجيا تدوير المخلفات وطنيًا في أول عام 2024.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ لمناقشة الوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية ورؤية الحكومة فيها، بمشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.