لميس الحديدي: انهيار نظام الأسد نتيجة استبداده وإسرائيل الفائز الأكبر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الإنهيار السريع لنظام بشار الأسد لم يكن فقط بسبب "المؤامرة" أو الرغبة في القضاء على إيران وأذرعها في المنطقة، رغم إنها عوامل أساسية.

وأضافت "الحديدي"، في منشور على حسابها بموقع "x": "السبب الأهم إنه كان ديكتاتورًا ورِث الحكم، قتل شعبه وهجّره وعاث في الأرض فسادًا منحهُ حلفاءه كل الدعم لسنوات بعد 2011 لكنه لم يستغل الفرصة ليصْلِح بل استمرّ في قمع الناس والمعارضة المدنية فتآكلت دعائم حكمه وخلعه الإرهابيون في أيام".

وتابعت: :لا أعرف ما هو مصير سوريا الآن التي خرجت من حكم "ديكتاتور" لترزح تحت حكم الجولاني زعيم جبهة النصرة، لكن المؤكد إن الفائز الأكبر في كل ذلك هي إسرائيل التي تعيد تشكيل المنطقة طبقا لسياقها".

وأوضحت أنه "من المؤكد أيضا أن الدول ذات الجيش الوطني والنظام الديمقراطي- وليس التوريث- هي التي تستطيع -بشعبها ومؤسساتها -مواجهة المؤامرة مهما كانت عاتية".