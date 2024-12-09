برلماني ينتقد ارتفاع أسعار الانترنت: الخدمة سيئة.. وطلب إحاطة لوزير الاتصالات



كتب- حسن مرسي:

كشف النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن شرح أسباب ارتفاع أسعار خدمات الانترنت والمكالمات الهاتفية بالرغم من سوء خدمات المحمول والإنترنت.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، "مش لاقيين أسباب لزيادة أسعار خدمات الانترنت، والمواطن غير قادر على تحمل قيمة الزيادة في أسعار الباقات".

وتابع النائب إيهاب رمزي: لا أملك غير إني أخاطب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيتم فتح الملف في أسرع وقت وبحث سبل تعزيز الخدمة للمواطنين.

وأضاف رمزي، أن خدمة الإنترنت المنزلي أصبحت سيئة للغاية مما يجعل العديد من الأسر يستخدمون باقاتهم الخاصة داخل منازلهم رغم اشتراكهم في خدمة الإنترنت عبر التليفون الأرضي.

وتساءل عضو مجلس النواب: لماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديداً لزيادة أسعار خدمات المكالمات الهاتفية؟ ولماذا ازدادت الخدمات في التردي حتى بعد رفع أسعارها؟ ولماذا تنقطع الاتصالات عبر التليفون المحمول بعد دقائق من بدء المحادثة؟.

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