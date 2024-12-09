حدث في 8ساعات| بيان مهم من السياحة بشأن رحلات الحج.. وإحباط محاولة تهريب مواد مخدرة

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، نجاح إحدى وحدات القوات البحرية بنطاق قاعدة 3 يوليو، في التصدي لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة، بنطاق البحر المتوسط.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"الأوقاف": افتتاح 30 مسجدًا جديدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله

أعلنت وزارة الأوقاف، مواصلة جهودها لإعمار بيوت الله بافتتاح ٣٠ مسجدًا جديدًا يوم الجمعة المقبلة ١١ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ، الموافق ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م، في مختلف المحافظات، ١٤ مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا، و ١٦ مسجدًا صيانة وتطويرا.

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التنمية المحلية: رفع 6 ملايين طن مخلفات متراكمة خلال الفترة السابقة

عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات 2019-2025، وذلك أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعدد من الأعضاء.

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السيسي يناقش مع رئيس البرلمان النرويجي تعزيز استثماراتهم في مصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مسعود قره خان، رئيس البرلمان النرويجي، وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالبرلمان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية.

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سامح عاشور: الأحزاب لا تُفرض بقرارات.. ولا توجد دولة ديمقراطية تصنع معارضة لها

أكد سامح عاشور، المحامي بالنقض ونقيب المحامين الأسبق، أن مرحلة ما بعد 30 يونيو يجب أن تكون نقطة انطلاق جديدة لبناء واقع سياسي مختلف، حيث قال خلال كلمته في إحدى الجلسات الحوارية: "30 يونيو انتهت، وعلينا العمل على تأسيس واقع جديد يستند إلى أسس متينة تعكس تطلعات الشعب الذي لم يعد يجد شخصيات أو كيانات سياسية تعبر عنه بصدق".

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خريطة أسعار أسواق اليوم الواحد في القاهرة.. البيض بـ 145 جنيهًا

تواصل محافظة القاهرة، التوسع في افتتاح وتشغيل أسواق اليوم الواحد في مختلف أنحاء العاصمة وذلك لتوفير السلع الغذائية بمختلف أنواعها للمواطنين بأسعار مخفضة

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غلق 10 كيانات.. بيان مهم من السياحة بشأن رحلات الحج والعمرة 2025

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، عن غلق 10 كيانات غير مرخصة بمحافظة الفيوم كانت تمارس أنشطة تنظيم البرامج السياحية ورحلات حج وعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، حيث تم تنفيذ إجراءات الغلق بالتعاون مع قطاع شرطة السياحة والآثار ومديرية أمن الفيوم.

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القوات البحرية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بنطاق البحرَين المتوسط والأحمر

ن جحت إحدى وحدات القوات البحرية بنطاق قاعدة 3 يوليو، في التصدي لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة، بنطاق البحر المتوسط؛ حيث تمكنت من ضبط مركب صيد غير منصاع، أثناء دخوله المياه الإقليمية المصرية، وأثناء المعارضة تم تبادل لإطلاق النيران، وعقب إحكام السيطرة على المركب ضُبط على متنه 3 أفراد، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة مختلفة الأنواع .

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برودة شديدة.. الأرصاد تحذر من ظواهر بالطقس خلال الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد أجواء شديدة البرودة خلال فترة الليل خاصة شمال الصعيد ووسط سيناء، وطقس بارد نهارا على أغلب المناطق.

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الحكومة تفتتح فعاليات الطرح الأول لمصانع كاملة التجهيزات للمستثمرين بالروبيكي

قام، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بزيارة لمدينة الجلود بالروبيكي.

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د. عاصم الجزار: لسنا موالين ولا معارضين.. وهدفنا واحد مهما اختلفنا

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق وأمين عام اتحاد القبائل العربية، أنه قضى فترة طويلة في العمل السياسي والتنفيذي في مصر، وساهم خلال تلك الفترة في توجيه بعض الأفكار نحو مسارات إيجابية، معربًا عن رغبته في مشاركة خبراته مع المجتمع

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أول تعليق من الأزهر على رحيل نظام بشار الأسد

أكد الأزهر الشريف، أنه يتابع التطورات التي تشهدها سوريا الشَّقيقة، ويتطلع الأزهر إلى وعي الشعب السوري وأهمية تمسكه بوحدة ‏بلاده ومقدَّراتها، والحفاظ على أرضها وحدودها، وأن يضع السوريون نصب أعينهم هدفًا واحدًا لا ثاني له هو وحدة الكلمة، وأن ‏يحافظوا على ترابطهم، مَثَلهم في ذلك كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمَّى.‏ ‏ ‏

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