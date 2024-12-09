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الرئيس السيسي يوقع قانونًا بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

07:16 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

الرئيس السيسي يوقع قانونًا بإنشاء المجلس الوطني لل

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(أ ش أ)

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وتضمن القانون أن يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة.

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزير المختص بشئون الصناعة، ووزير الداخلية، والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووالوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المختص بشئون الصحة، ووزير المالية، ووالوزير المختص بشئون العمل، ووالوزير المختص بشئون الثقافة، والوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، ووكيل الأزهر الشريف، وورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.

كما يشكل المجلس من ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية.

هذا المحتوى من

Asha
الرئيس السيسي توقيع قانون المجلس الوطني للتعليم
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