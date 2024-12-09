بيان عاجل من الكهرباء بشأن توقف شحن العدادات مسبقة الدفع بجنوب الدلتا

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إيقاف خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع عبر مراكز الخدمة بالفروع والشحن الإلكتروني الخارجي، يوم الخميس المقبل 12 ديسمبر 2024.

وأضافت الشركة، في منشور لها على "فيسبوك"، إنه سيتم إيقاف خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع لمدة 24 ساعة بداية من السادسة مساء الخميس 12 ديسمبر 2024 وحتى الساعة السادسة مساء اليوم التالي، دون الكشف عن الأسباب وراء هذا القرار.

ويشمل المنشور محافظات؛ القليوبية ، والمنوفية (ما عدا مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة) والغربية.

وطالبت الشركة المشتركين بشحن عداداتهم لتجنب أي انقطاع في الخدمة خلال فترة التوقف المؤقتة، مشيرة إلى يأتي هذا التنويه ضمن إطار حرص الشركة على التواصل مع العملاء وضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة.

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