وزير الري يشارك في جلسة وزارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لتحلية المياه بأبو ظبى

كتب- عمرو صالح:

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، في إفتتاح المعرض المقام على هامش "المؤتمر العالمي لتحلية المياه" المنعقد في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقام المعرض هذا العام بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية ذات الخبرة فى مجالات تحلية المياه .

وبحسب بيان الري أكد الدكتور سويلم أن هذا المعرض المقام ضمن هذه الفعالية البارزة يمثل فرصة متميزة للإطلاع على أحدث تقنيات تحلية وإعادة استخدام المياه الحالية والجديدة، وذلك في إطار السعي لتعزيز الاعتماد على تكنولوجيا تحلية المياه للمساهمة فى مواجهة تحديات المياه والغذاء على المستوى العالمي.

جدير بالذكر أن المؤتمر العالمي لتحلية المياه يعد بمثابة منصة عالمية تفاعلية تتيح للأطراف المعنية ضمن قطاع تحلية المياه استعراض التوجهات العالمية وأحدث التكنولوجيا المُبتكرة التى تلعب دوراً في مستقبل القطاع حيث سيبحث المؤتمر في الإجراءات الاستباقية للحد من الانبعاثات الكربونية وجذب الاستثمارات طويلة الأمد الضرورية لمستقبل مستدام.

اقرأ أيضًا:

نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات

السيسي لرئيس وزراء النرويج: مصر مهتمة بالاستثمار والتوسع في إنتاج الطاقة الخضراء



